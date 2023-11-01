Стали известны подробности смерти басиста группы «Браво» SHOT: басист «Браво» Лапин умер у себя в ванной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти бас-гитариста группы «Браво» Сергея Лапина могла стать сердечная недостаточность. По информации канала, музыкант скончался у себя дома в ванной.

Как пишет SHOT, тело 61-летнего музыканта обнаружили соседи в его квартире на Шоссейной улице в Москве, входная дверь была открыта, зайдя внутрь, они увидели Лапина, лежащего в воде без признаков жизни.

Точную причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы. При первом осмотре тела следов насилия не обнаружили. По данным SHOT, в последнее время Лапин злоупотреблял алкоголем, что могло стать причиной проблем с сердцем.

Лапин играл в «Браво» с 1988 по 1993 год. Вместе с ним были записаны альбомы «Скажем мы друг другу браво» с солистом Евгением Осиным и «Стиляги из Москвы» с Валерием Сюткиным. Также бас-гитаристу принадлежала идея картонных декораций в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук». Лапин присоединился к коллективу, когда его состав покинула Жанна Агузарова.

О смерти бас-гитариста, которому был 61 год, 31 октября сообщили на странице группы «Браво» во «ВКонтакте». Участники коллектива отметили, что Лапин был прекрасным человеком и музыкантом, выразив соболезнования его семье и близким.