Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бас-гитарист российской группы «Браво» Сергей Лапин скончался на 62 году жизни, сообщили представители группы во «ВКонтакте». Авторы записи отметили, что музыкант присоединился к ним в очень непростой творческий период и помог его пережить.

Сергей пришел в очень непростой период, в тот момент, когда коллектив покинула Жанна Агузарова, и принес много интересных идей, касающихся имиджа и стиля группы, — подчеркнули участники группы.

Группа «Браво» была основана 18 марта 1984 года. Сергей Лапин принял участие в создании альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990). Участники группы выразили соболезнования семье и близким музыканта.

Ранее скончался клавишник «Руки вверх!» Владимир Капырин, ему было всего 36 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Однако отец Капырина Дмитрий уверен, что музыканта убили: он обнаружил тело сына в луже крови в его квартире в Кунцево, у мужчины была пробита голова, на теле зафиксированы многочисленные побои. Известно, что незадолго до смерти музыкант поссорился с какими-то неизвестными людьми, которые позднее ему угрожали, после убийства Капырин-старший также обнаружил, что из квартиры сына пропали деньги и телефон.