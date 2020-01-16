https://static.news.ru/photo/7e0d1fa2-3852-11ea-b9ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговый сервис Spotify для прослушивания музыки назвал цену подписки в России.

Ежемесячное пользование платформой обойдётся минимум в 75 рублей — такая сумма будет доступна студентам, говорится в приложении.

Стандартная подписка стоит 169 рублей, семейная — 269 рублей в месяц. Как отмечает «Афиша», цены примерно соответствуют стоимости ежемесячного пользования главного конкурента Spotify, сервиса Apple Music.

Кроме того, пользователи премиум-подписки получат доступ к бесплатному пробному периоду на три месяца.

Как писал NEWS.ru, ранее Spotify подготовил плейлисты и подкасты для собак, которых хозяева оставили дома в одиночестве.