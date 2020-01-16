Стриминговый сервис Spotify для прослушивания музыки назвал цену подписки в России.
Ежемесячное пользование платформой обойдётся минимум в 75 рублей — такая сумма будет доступна студентам,
Стандартная подписка стоит 169 рублей, семейная — 269 рублей в месяц. Как отмечает «Афиша», цены примерно соответствуют стоимости ежемесячного пользования главного конкурента Spotify, сервиса Apple Music.
Кроме того, пользователи премиум-подписки получат доступ к бесплатному пробному периоду на три месяца.
Как писал NEWS.ru, ранее Spotify подготовил плейлисты и подкасты для собак, которых хозяева оставили дома в одиночестве.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен