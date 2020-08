Спайк Ли выпустил короткометражку на основе клипа Майкла Джексона

https://static.news.ru/photo/9efca3ce-eb79-11ea-89d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Jackson/youtube.com

Американский режиссёр Спайк Ли опубликовал свою версию клипа музыканта Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I.

Ли использовал кадры из двух оригинальных версий клипа и добавил новые фрагменты. В одном из прошлых видео Джексон предстаёт в образе заключённого американской тюрьмы, а во втором выступает в толпе на улице одного из бразильских городов. Оба ролика демонстрируют кадры жестокого обращения силовиков с мирными жителями, а также протестные демонстрации.

В обновлённом варианте ролика кинематографист вставил кадры с маршами 2020 года, участники которых по всему миру выступают против расизма и жесткости со стороны полицейских.

Текст самой песни They Don’t Care About Us («Им плевать на нас») говорит о том, что в мире проблема расизма по-прежнему имеет место, и Джексон рассказывает о движении за права чернокожих в США.

