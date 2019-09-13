Американский певец Джеффри Фенхольт скончался, не дожив до своего 69-летия всего пять дней. Он вошёл в историю как самый первый исполнитель главной роли в бродвейском мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда» композитора Эндрю Ллойда Уэббера и драматурга Тима Райса. Актёр 711 раз вышел на сцену в образе Спасителя в величайшей рок-опере мирового репертуара. Роль стала знаковой в его судьбе — певец сделался проповедником христианства и прожил жизнь очень набожного человека.

Фенхольта нашли мёртвым в его собственном доме в Калифорнии. Детально о причинах ухода из жизни певца пока ничего не известно, но криминальные причины представителями полиции исключены. О его смерти сообщил сын, Тристан Фенхольт, который, так же как и отец, стал пастором. На своей странице в Twitter Тристан разместил трогательную запись, где говорит о том, что отец его «не был совершенным человеком, но он знал Иисуса и с любовью делился Евангелием с огромным количеством людей».

Его музыка и служение затронули жизнь сотен тысяч людей. Он действительно любил Господа... и до сих пор любит. Я люблю тебя и скучаю по тебе, папа! Тристан Фенхольт сын певца

Музыка и религия

Джеффри Фенхольт был участником многих музыкальных групп в Америке. Впервые он почувствовал вкус славы, когда ему было всего 14 лет: тогда песня его группы Goin Too Far вошла в топ-40 лучших песен США. Но настоящую славу и признание ему принесла роль Иисуса Христа. Напомним, впервые рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», признанная ныне эталоном жанра, была показана на Бродвее 12 октября 1971 года. К слову сказать, смерть Фенхольта произошла буквально через несколько месяцев после юбилейного тура, посвящённого 50-летию.

Когда спектакль убрали из репертуара Бродвейского театра в 1972 году, Фенхольт почувствовал себя потерянным. Он подсел на наркотики, пристрастился к алкоголю. Однако, как написал сам артист в автобиографии, вера помогла ему избавиться от зависимости. В конечном итоге певец стал евангелистом и проповедником.

По своим политическим взглядам Фенхольт был консерватором и искренним сторонником Трампа. В последние годы он часто публиковал на своей страничке в Facebook записи о том, как его беспокоит иммиграционный кризис. В одном из таких сообщений он написал: «Я устал от всех этих ёжиков третьего мира, пришедших в Америку и не полюбивших нашу страну». Кроме того, он часто делал публикации на тему социализма и марксизма.

«Первый бродвейский JCS»

Бывшую звезду Бродвея многие оплакали в Twitter. В числе тех, кто счёл нужным сказать доброе слово о певце, был и Тим Райс, автор текста для мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» и некоторых других популярнейших бродвейских шоу.

Ещё одна печальная потеря в ряде тех, кто помогал Эндрю (и мне в наши первые дни в музыкальном театре). Джефф Фенхольт, первый JCS на Бродвее, умер слишком рано. Покойся с миром, Джефф, и спасибо тебе. Тим Райс драматург

В России о смерти Джеффри Фенхольта написали, пожалуй, все СМИ. Однако далеко не каждому известно его имя и тот факт, что именно он когда-то стал первым Иисусом на сцене. Хорошо известен всем поклонникам рока альбом Jesus Christ Superstar, вышедший в 1970 году. Но в нём заглавную партию исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. Не менее известно и имя актёра, снявшегося в образе Спасителя в фильме канадского режиссёра Нормана Джуисона, вышедшем на экран в 1973 году. Ирония судьбы в том, что Тед Нили, сыгравший Христа в фильме, в спектакле на Бродвее являлся лишь дублёром Фенхольта. Так или иначе, последний за пределами США куда менее знаменит, чем само культовое произведение Тима Райса и Эндрю Ллойда Уэббера.

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — гениальное произведение. Это была бомба. Она всё перевернула своим появлением, и это был шок. Всем музыкантам буквально свернуло головы. Это был первый опыт, первая настоящая рок-опера — соединение рок-музыки с классической оперой. Всё было выдержано в строгих классических канонах: здесь есть и увертюра, и выходная ария, есть дуэты, есть хоровые партии. И вместе с тем это рок. Замечу, что и по сей день все арии из этой оперы, все, без исключения, с большим удовольствием исполняются и оперными, и джазовыми, и эстрадными певцами. Это было гениально. Мелодически, гармонически и исполнительски — во всех отношениях гениально. Когда затем появлялись другие оперы Эндрю Ллойда Уэббера, было ощущение, что все они значительно слабее. Как доказательство — то, что там буквально 1-2-3 темы выходили за рамки спектакля и становились популярными. Такое ощущение, что он исписался, выплеснул всю свою гениальность в своё самое известное детище. Альберт Асадуллин эстрадный певец

Исполнителей роли Иисуса в популярнейшем во всём мире мюзикле было немало. Многие из них считают, что роль — мистическая, в чём-то даже опасная для актёра.