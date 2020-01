https://static.news.ru/photo/a5bd8028-3780-11ea-80d7-fa163e074e61_660.jpg Группа Slipknot Фото: Ollie Millington/Rmv/Global Look Press

Американская группа Slipknot выпустила мини-фильм к синглу со своего последнего альбома.

Абстрактную картину снял перкуссионист коллектива Шон Крейен, известный как Clown. Работа стала расширенной версией клипа на песню Nero Forte, который вышел в декабре 2019 года.

Я решил снять короткий фильм, который заставит вас оспорить собственное существование здесь, в этой реальности, — процитированы слова режиссёра в описании к видео.

Как писал NEWS.ru, Slipknot в 2019 году выпустили первый альбом за пять лет под названием We Are Not Your Kind. Релиз состоит из 14 песен.