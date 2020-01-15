Американская группа Slipknot выпустила мини-фильм к синглу со своего последнего альбома.
Абстрактную картину снял перкуссионист коллектива Шон Крейен, известный как Clown. Работа стала расширенной версией клипа на песню Nero Forte, который вышел в декабре 2019 года.
Я решил снять короткий фильм, который заставит вас оспорить собственное существование здесь, в этой реальности, — процитированы слова режиссёра в описании к видео.
Как писал NEWS.ru, Slipknot в 2019 году выпустили первый альбом за пять лет под названием We Are Not Your Kind. Релиз состоит из 14 песен.
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