Скончалась французская певица и актриса Жюльетт Греко

Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет.
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Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье. Её первый диск вышел в 1951 году. «Я такая, какая есть» (Je suis comme je suis) был премирован и стал классикой французского шансона. В 2015 году певица провела своё прощальное турне.
Ранее NEWS.ru писал, что мать американского актёра Сильвестра Сталлоне Жаклин умерла 22 сентября в возрасте 98 лет. Об обстоятельствах её смерти не сообщается.
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