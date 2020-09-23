Скончалась французская певица и актриса Жюльетт Греко

https://static.news.ru/photo/1bd35866-fdd6-11ea-80ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/JulietteGreco.OfficialPage

Французская певица и актриса Жюльетт Греко скончалась в возрасте 93 лет.

Как уточняет «Интерфакс», певица умерла в окружении близких в своём доме в Раматюэле, что на юго-востоке Франции. Сценическая карьера Греко была длиной в 70 лет.

Греко родилась 7 февраля 1927 года в городе Монпелье. Её первый диск вышел в 1951 году. «Я такая, какая есть» (Je suis comme je suis) был премирован и стал классикой французского шансона. В 2015 году певица провела своё прощальное турне.

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