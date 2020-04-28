Skibidi стал самым популярным российским клипом на YouTube

Клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым российским видео на видеохостинге YouTube. За почти два года он собрал более 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков.
О новом рекорде лидер коллектива Илья Прусикин сообщил в Instagram.
Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал, — написал он.
В клипе 2018 года показан танец, который позже стал основой для акции Skibidi Challenge в соцсетях, ставшей популярной во многих странах.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Элайджа Вуд исполнил танец из клипа на песню Skibidi в компании с авторами композиции, группой Little Big.
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