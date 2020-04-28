Skibidi стал самым популярным российским клипом на YouTube

https://static.news.ru/photo/ab427564-8931-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из клипа на песню Skibidi Фото: Little Big/youtube.com

Клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым российским видео на видеохостинге YouTube. За почти два года он собрал более 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков.

О новом рекорде лидер коллектива Илья Прусикин сообщил в Instagram.

Поздравляю! Совсем большой стал, больше всех в СНГ вымахал, — написал он.

В клипе 2018 года показан танец, который позже стал основой для акции Skibidi Challenge в соцсетях, ставшей популярной во многих странах.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Элайджа Вуд исполнил танец из клипа на песню Skibidi в компании с авторами композиции, группой Little Big.