Шуфутинский признался, что 3 сентября — знаковый день для него
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
08:48, 03 сентября 2021
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Знаменитый российский певец, выступающий в жанре шансон, Михаил Шуфутинский признался, что 3 сентября — «знаковый день» для него. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я её пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою её на каждом концерте, — заявил Шуфутинский.
При этом музыкант добавил, что в кругу семьи не поёт, «в связи с тем, что пение — моя профессия». Каждое 3 сентября он исполняет знаменитую одноименную песню про календарь на живых концертах или в прямом эфире, впервые он с ней выступил в 1993 году.
Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна, — подчеркнул музыкант.
Ранее Шуфутинский рассказал, как перенёс скоропостижную смерть жены.