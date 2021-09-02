Шуфутинский признался, что 3 сентября — знаковый день для него

Шведская группа ABBA сообщила о том, что 5 ноября выпустит новый альбом под названием Voyage. Это будет первая пластинка группы после почти 40-летнего перерыва. Первые две песни из нового альбома доступны уже сейчас. Об этом сообщается на сайте музыкального коллектива.

Ни одно возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage с десятью новыми песнями выйдет 5 ноября, — говорится в заявлении группы. Также сообщается, что группа даст концерт...