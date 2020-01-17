https://static.news.ru/photo/4e9b40fa-3910-11ea-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» посвятил стихи новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Шнуров опубликовал видео в Instargam, в котором читает строки с «наставлением» Мишустину.

Пусть образование уничтожит. Нам и медицина ни к чему же. И зарплату можно ещё ниже. Пусть всем будет несравненно хуже — речь же о России и престиже, — сочинил артист.

Музыкант высказался о пенсионной реформе и отметил, что готов выйти на пенсию хоть в сто лет.

Кроме того, в подписи к публикации Шнуров написал ещё несколько строк с отсылкой к недавней новости, что Мишустин числится автором песен исполнителя Григория Лепса.

Вдоль трубы пакетик ветер гонит. Через много-много-много лет, а в земляночке на мусор-полигоне распивают «Рюмку на столе», — написал музыкант.

Как писал NEWS.ru, Госдума России согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Такое решение было принято в ходе думского заседания.