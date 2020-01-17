Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» посвятил стихи новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Шнуров опубликовал видео в Instargam, в котором читает строки с «наставлением» Мишустину.
Пусть образование уничтожит. Нам и медицина ни к чему же. И зарплату можно ещё ниже. Пусть всем будет несравненно хуже — речь же о России и престиже, — сочинил артист.
Музыкант высказался о пенсионной реформе и отметил, что готов выйти на пенсию хоть в сто лет.
Кроме того, в подписи к публикации Шнуров написал ещё несколько строк с отсылкой к недавней новости, что Мишустин числится автором песен исполнителя Григория Лепса.
Вдоль трубы пакетик ветер гонит. Через много-много-много лет, а в земляночке на мусор-полигоне распивают «Рюмку на столе», — написал музыкант.
Как писал NEWS.ru, Госдума России согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Такое решение было принято в ходе думского заседания.
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