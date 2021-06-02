Сергей Шнуров презентовал новый проект

https://static.news.ru/photo/ff6de682-c346-11eb-9020-96000091f725_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант и бывший лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и её первом альбоме «Это жизнь».

Поехали! Зоя! — написал музыкант в соцсети.

При этом накануне Шнуров удалил из своего аккаунта все публикации и ото всех отписался.

Кто стал участником новой группы, музыкант не уточнил. РИА Новости указывает , что презентация проекта, возможно, пройдёт 2 июня на Петербургском экономическом форуме.

Трек-лист первого альбома «Зои» составили 14 композиций с матом. Их исполняет загадочная вокалистка.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров окончательно отказался от прописки в Санкт-Петербурге и официально стал москвичом. Согласно данным, размещённым на сайте ФНС и в базе ЕГРИП, музыкант сделал регистрацию по месту постоянного проживания и перенёс учёт своего ИА в столичную налоговую.