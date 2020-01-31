Служба безопасности Украины заявила, что российскому музыканту Валерию Сюткину запрещён въезд в страну.
Согласно сообщению СБУ в Telegram, такое решение было принято в связи с высказываниями певца о целесообразности воссоединения Крыма с Россией,
Ранее депутаты Верховной рады попросили у Службы безопасности запретить въезд Александру Серову и Сюткину, который должен был выступить во дворце «Украина» 27 апреля. Серов в настоящее время планирует дать концерт в Киеве 23 марта.
Как писал NEWS.ru, летом 2019 года въезд на Украину запретили российской телеведущей Дане Борисовой после того, как она посетила Киев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен