С молотка уйдёт частичка души Граймс

https://static.news.ru/photo/dcb20ffc-a18b-11ea-8bd1-fa163e074e61_660.jpg Граймс Фото: grimes_claireboucher/instagram.com

Канадская исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, открыла первую выставку своих работ, которая пройдёт онлайн. Среди экспонатов — контракт на владение частью её души.

Список произведений Граймс включает в себя принты, картины, скетчи, фотографии и концептуальные работы, как, например, 7-минутная видеоинструкция для медитаций. Коллекцию она назвала Selling Out («Продажность»), сообщает Bloomberg.

Я создавала искусство за 10, 12 лет до того, как впервые прикоснулась к синтезатору. В первую очередь я видела себя художником, и сейчас немного странно осознавать, что люди знают меня благодаря музыке, — сказала артистка.

Как писал NEWS.ru, американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и Граймс изменили имя своему сыну. Изначально они назвали его X Æ A-12.