С молотка уйдёт частичка души Граймс

Фото: grimes_claireboucher/instagram.com

Британская группа The 1975 опубликовала клип на песню The 1975, записанную вместе со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Трек вошёл в новый альбом коллектива Notes on a Conditional Form.

В композиции Тунберг в жанре spoken word («художественная декламация») рассказывает, что у человечества ещё есть шанс спасти окружающую среду от самих себя. Цель песни — снова привлечь внимание к проблемам...