Род Стюарт рассказал, что ему помогает создавать хиты

https://static.news.ru/photo/dd05a152-cef5-11ea-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Род Стюарт Фото: Alessandro Bosio/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Британский певец и автор песен Род Стюарт рассказал, что ему всегда помогало писать хиты.

Он поделился, что, когда был фронтменом группы The Faces, продюсеры запирали его в гостиничном номере с большим количеством вина, чтобы из него «полился творческий сок», сообщили в издании The Mirror.

Раньше меня приходилось запирать на ключ с бутылками вина, мне говорили: «Завершите текст в течение следующих четырёх-пяти часов». И это работало. Причём я слышал их всех, как они смеются в коридоре: «О, да! Посмотрите на Стюарта. Он там пытается закончить текст», — поделился музыкант.

Он признался, что его всегда волновало качество его текстов. Музыканта одолевали сомнения по поводу песен, которые он писал, однако сейчас он чувствует себя увереннее.

Это худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь, — сообщил Род Стюарт.

Он также пояснил, что не только алкоголь был его помощником в написании песен, но и любовь к музыке.

Это у вас в крови, это естественное чувство музыки. Я всегда любил слушать музыку, — рассказал музыкант.

Отмечается, что нет сомнений в таланте музыканта Рода Стюарта. Он лауреат различных музыкальных премий, в том числе «Грэмми», продал более 250 миллионов записей по всему миру со времён своего первого хита, написанного в 1971 году.

Ранее NEWS.ru писал, что 75-летний музыкант Род Стюарт и его 39-летний сын пробрались на детский праздник на пляже. Когда охранник попросил мужчин покинуть детское мероприятие, так как их нет в списке приглашённых, музыкант и его сын завязали драку с охранником.