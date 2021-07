Разбитое сердце Крида и посмертный альбом Pop Smoke: музыка недели

Пожалуй, главными новинками недели можно назвать два музыкальных альбома — «Pussy Boy» Егора Крида и «Faith» Pop Smoke. За двумя этими пластинками стоят истории, о которых важно знать перед прослушиванием. NEWS.ru предлагает вспомнить историю двух совершенно разных исполнителей и послушать 30 новинок в социальной сети «ВКонтакте».

«Pussy Boy» — Егор Крид

Исполнитель Егор Крид выпустил свой первый рэп-альбом «Pussy Boy». На пластинку попали 10 треков, в том числе уже вышедшие «Телефон» и «Автомат» с Гуфом на фите, а также сингл «Здравствуйте», записанный вместе с OG Buda. В его создании также приняли участие Mayot, Blago White и Soda Luv. Предыдущий альбом артиста «58» вышел в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Егор Крид пообщается с поклонниками в мессенджере «ВК» в честь нового альбома. Сегодня, в день выхода артист обещал отправить голосовые СМС юзерам, прослушавшим свежие треки, а также рассказать больше об их записи. Сообщения можно получить в течение недели до 23 июля.

Кто бы мог подумать, что Егор Булаткин, вышедший из-под крыла лейбла Black Star справится один и будет занимать первые места чартов. На новом альбоме «ВК» уже более 4,6 млн прослушиваний, при том что ещё не прошли сутки с момента его выпуска. Как же Криду удалось не только оставить своё имя после ухода с лейбла, но и не «потеряться» среди толпы талантливых независимых артистов?

Живя в Пензе, где родился Егор, мальчик знал, что деньги достаются родителям тяжёлым трудом, а не падают с неба. Сложное детство значительно добавило целеустремлённости подростку, и уже в 16 лет он записал свой первый хит «Любовь в сети». Он опубликовал её на своей странице «ВКонтакте» и за две недели её прослушали свыше миллиона человек. Тогда Егор решил снять клип. Собравшись с друзьями, они записали любительское видео, однако и тут удача: за несколько недель ролик набрал четыре млн просмотров, и музыкант, у которого уже появились первые поклонники, решил поучаствовать в конкурсе «Звезда ВКонтакте». И выиграл.

Егор Крид kreed58/vk.com

Далее всё развивалось стремительно и снова удачно: ему предложили работу в Black Star. В 17 лет Егор подписал контракт с Тимати и Пашу. Далеко не сразу у артиста получилось выбиться в лидеры даже среди коллег по лейблу. Однако спустя время из пучины однообразия его вытянул хит «Самая-самая». Так появился Егор Крид, ставший кумиром молодёжи.

Примечательно, что артист, которому сейчас всего 27 лет, за 10 лет на виду, пожалуй, трижды сменил аудиторию. Те подростки, которые слушали его в 2010-м, отвернулись от него во время сотрудничества с Black Star. А те, кто слушают сейчас, не имеют ничего общего с фанатами, узнавшими его по работе с Тимати.

В 2019-м у Крида истёк контракт с лейблом, и вопрос о продлении договора повис в воздухе. Артист мог остаться без псевдонима и прав на исполнение хитов. Но, как ни странно, в отличие от L'One, который никак не мог мирно решить вопрос с компанией, Егор Крид вышел из истории победителем. В итоге сегодня он работает без продюсеров и выступает под своим именем.

Отдельная глава жизни Крида — любовные драмы. Безусловно, они влияли на всё творчество исполнителя, но остановимся мы лишь на последнем альбоме Pussy Boy. Незадолго до его выхода (когда некоторые синглы уже были выпущены, а до премьеры оставались считаные дни) Егор Крид в соцсетях поделился с подписчиками личными переживаниями — ему «разбила сердце» некая девушка и довела до панических атак. Последние начались с 14 лет. Он лечился, они пропадали на долгое время. В период его расставания они вернулись. Имени пассии мужчина не раскрыл. Исполнитель добавил, что после таких отношений «больше не хочет верить в любовь, искренность и всю эту чушь». Далее он добавил:

И да, в этот раз будь уверена на 100%, что треки из грядущего альбома только про тебя одну, — написал Егор Крид.

Что касается названия альбома, в интервью Крид рассказывал, что он фанат рэпера Платины, известного по совместным работам с Obladaet, Feduk, lil krystalll и OG Buda.

Я фанат Платины. А он неоднократно говорил это в своих треках. «Она говорит — я пуссибой, ламбо едет быстро, ты постой». И он в принципе объяснил русскому рэпу, что это значит, — рассказал Крид.

Когда он расстался с девушкой, то начал выкладывать грустные сторис в соцсетях, и ему написал Сода: «Хватит грустить, пуссибойчик, всё будет хорошо». Так и появилось название этого альбома. Крид признаёт, что вложил в название значение «парень, который плачет из-за девочки».

«Faith» — Pop Smoke

В соцсети также можно послушать второй посмертный альбом Pop Smoke. В него вошли 20 ранее неизданных треков рэпера. В записи поучаствовали Дуа Липа, Канье Уэст, Фарелл, Pusha T, Kid Cudi и другие. На момент написания материала на альбоме более 90 тысяч прослушиваний «ВК».

Башар Джексон был убит в 20 лет. Рэпера не стало в феврале 2020 года. Он сделал популярным поджанр, у которого сейчас много последователей как на Западе, так и в России. Речь о направлении new york drill. Летом 19-го он отметился хитом «Welcome to the Party» — ремиксы на него записали многие известные исполнители, среди которых Nicki Minaj и Skepta. В октябре он должен был выступить на фестивале Rolling Loud, однако полиция Нью-Йорка потребовала снять его из лайнапа — по соображениям безопасности.

Поп Смоук(Башар Джексон) wikimedia.org

До того, как его убили, у него даже не было страницы на Википедии, однако среди интересующихся хип-хопом слушателей он был звездой. В 16 лет у него уже был BMW, а в 20 он ездил на Ferrari. Деньги заработаны собственным творчеством и криминалом. Он вырос в семье панамских иммигрантов в районе Канарси на отшибе Бруклина — к слову, туристы его объезжают стороной... В старшие классы Pop Smoke ходил с браслетом на щиколотке, но не с ювелирным, а тем, который отслеживает местоположение. Отсюда и интерес к жанру. По настроению дрилл, как правило, мрачный, но по содержанию — предельно криминальный. Поклонники Pop Smoke говорят, что его треки иногда реально страшно слушать.

В 2019-м он выпустил дебютный микстейп «Meet the Woo». К концу года он также представил коллаборацию с американским рэпером Lil Tjay «War» и записанный при участии американского певца Calboy сингл «100k on a Coupe». Кроме того, до смерти он успел посотрудничать с рэп-звездой Трэвисом Скоттом. 7 февраля 2020 года Башар выпустил свой второй микстейп Meet the Woo 2. В марте он должен был отправиться в концертный тур Meet the Woo Tour, однако был убит до его предполагаемого начала.

История убийства оказалась шокирующей. Спустя год после событий стало известно, что Pop Smoke был убит 15-летним участником уличной банды. Подросток вместе с группой других юношей проникли в арендованный рэпером дом в Лос-Анджелесе — их интересовал грабёж, однако история закончилась смертью рэпера. Когда группа зашла в 4 утра в дом, Pop Smoke был в душе голый, его драгоценности были на нём. Подростки начали требовать, чтобы он отдал их. Смоук набросился на грабителей, и тогда один из них сделал трижды выстрелил ему в грудь. Сейчас подростки сидят в исправительном центре для несовершеннолетних.

Прошлый посмертный альбом «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» стал для Pop Smoke дебютным и с первой же недели попал на верхнюю строчку чарта Billboard. В этом году куплеты Pop Smoke появлялись на альбомах Polo G и Migos, в саундтреках к «Форсажу 9» и «Буги», а также на релизе Kid Cudi в прошлом декабре.