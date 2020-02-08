Американская группа Red Hot Chili Peppers впервые сыграла перед зрителями с вернувшимся в коллектив гитаристом Джон Фрушанте.
Музыканты выступили с тремя песнями на вечере, посвящённом памяти кинопродюсера Эндрю Бёркла, который скончался в возрасте 27 лет,
Артисты сыграли свой хит Give It Away, а также кавер-версии на The Stooges и Gang of Four, гитарист которой скончался 1 февраля.
Как писал NEWS.ru, о возвращении Джона Фрушанте в состав Red Hot Chili Peppers, музыканты сообщили 15 декабря в Instagram. Из того же сообщения стало известно об уходе прежнего гитариста Джоша Клингхоффера.
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