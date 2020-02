https://static.news.ru/photo/178f7b76-4bee-11ea-be4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viviane Lepsch via www.imago-ima/www.imago-images.de/ Global Look Press

Американская группа Red Hot Chili Peppers впервые сыграла перед зрителями с вернувшимся в коллектив гитаристом Джон Фрушанте.

Музыканты выступили с тремя песнями на вечере, посвящённом памяти кинопродюсера Эндрю Бёркла, который скончался в возрасте 27 лет, сообщает Pitchfork. На опубликованных кадрах видно, что выступление Red Hot Chili Peppers смотрел Дэйв Наварро, который также исполнял роль гитариста в группе с 1993 по 1998 год.

Артисты сыграли свой хит Give It Away, а также кавер-версии на The Stooges и Gang of Four, гитарист которой скончался 1 февраля.

Как писал NEWS.ru, о возвращении Джона Фрушанте в состав Red Hot Chili Peppers, музыканты сообщили 15 декабря в Instagram. Из того же сообщения стало известно об уходе прежнего гитариста Джоша Клингхоффера.