Американская группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении в коллектив Джона Фрушанте.
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Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведённое с нами, и бесчисленные дары, которые он разделил вместе с нами, — говорится в сообщении.
Клингхоффер вошёл в состав Red Hot Chili Peppers после второго ухода Фрушанте. Вновь пришедший участник играл в коллективе с 1988 по 1992 и с 1998 по 2009 годы. В компании с вокалистом Энтони Кидисом, бас-гитаристом Фли и барабанщиком Чадом Смитом он записал самые известные альбомы группы: Blood Sugar Sex Magik, Californication и By The Way.
Как писал NEWS.ru, 57-летний бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли женился на 39-летней Мелоди Эсани. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе 20 октября.
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