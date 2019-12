https://static.news.ru/photo/8b5f0f7c-1fe2-11ea-a592-fa163e074e61_660.jpg Джон Фрушанте Фото: Chad Carson/CC BY-SA 2/wikimedia.org

Американская группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении в коллектив Джона Фрушанте.

Музыканты сообщили в Instagram о, что нынешний гитарист Джош Клингхоффер покидает коллектив.

Джош прекрасный музыкант, которого мы уважаем и любим. Мы глубоко благодарны ему за время, проведённое с нами, и бесчисленные дары, которые он разделил вместе с нами, — говорится в сообщении.

Клингхоффер вошёл в состав Red Hot Chili Peppers после второго ухода Фрушанте. Вновь пришедший участник играл в коллективе с 1988 по 1992 и с 1998 по 2009 годы. В компании с вокалистом Энтони Кидисом, бас-гитаристом Фли и барабанщиком Чадом Смитом он записал самые известные альбомы группы: Blood Sugar Sex Magik, Californication и By The Way.

Как писал NEWS.ru, 57-летний бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли женился на 39-летней Мелоди Эсани. Торжественная церемония прошла в Лос-Анджелесе 20 октября.