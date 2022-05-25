Раскрыты подробности сериала о группе «Тату» Актриса Низовцева: сериал B.Y.C.I об истории группы «Тату» не будет документальным

Фото B.Y.C.I/vk.com

Новый сериал B.Y.C.I («Бусы») по сюжету — об истории российской группы «Тату», но он не будет документальным, сообщила актриса Ирина Низовцева, исполнившая роль певицы Юлии Волковой. Сами солистки в картине не снимаются, фамилии их героинь изменены, рассказала она «Газете.Ru».

Сериал «Бусы» действительно про группу «Тату» — историю девочек, их жизнь и проблемы. Однако это всё-таки художественный фильм, а не документальный, поэтому сценарий отличается от реальной жизни. Сами солистки в нём не участвуют. Их фамилии в сериале изменены. Имена — те же, — сказала Низовцева.

Разрешение использовать песни «Тату» в съёмках у создателей сериала есть, отметила она, но не объяснила, откуда оно.

2 мая стало известно, что бывшая участница «Тату» Лена Катина планирует выйти замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, об этом сообщила сама солистка в своих социальных сетях. Подписчики обрадовались новости и пожелали ей счастливой жизни. Спиридонов является генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. О том, что пара начала встречаться, стало известно в сентябре.

Также сообщалось, что в июле 2021 года певиц не пригласили на концерт в честь 20-летия выхода их альбома «200 по встречной». Продюсер группы Иван Шаповалов узнал о подготовке шоу случайно и заявил, что у его организаторов нет прав на использование бренда «Тату».