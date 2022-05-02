Бывшая участница «Тату» выйдет замуж за долларового миллионера Лена Катина объявила о помолвке с долларовым миллионером Спиридоновым

Фото lenakatina / vk.com

Бывшая участница российской группы «Тату» Лена Катина планирует выйти замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова, об этом сообщила сама солистка в своих социальных сетях. Подписчики обрадовались новости и пожелали своему кумиру счастливой жизни. Некоторые задали вопрос о воссоединении группы.

Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала да! — написала Катина.

Спиридонов является генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. О том, что пара начала встречаться, стало известно в сентябре.

Глава российского телеканала RT, медиаменеджер Маргарита Симоньян ранее заявила, что считает геем известного шоумена Максима Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми. По её мнению, он прикрывается браком с певицей, «ради обогащения». Такое мнение журналистка высказала в ответ на заявления Галкина о России. Она заявила, что больше не может слышать, как Галкин «поливает помоями Россию и русскую армию». И его высказывания, по мнению главы RT, говорят о качествах человека и душевных признаков. При этом Симоньян уточнила, что всегда думала о Галкине, как о гее.