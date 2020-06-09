Пухляш из клипа Little Big стал тренером по танцам Яны Рудковской

https://static.news.ru/photo/231a06f0-aa3a-11ea-b39c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rudkovskayaofficial/instagram

Танцор Дмитрий Красилов, которого поклонники группы Little Big прозвали Пухляшом, сыграл тренера по танцам продюсера Яны Рудковской.

Красилов вместе с Рудковской сняли видео, на котором артист приходит домой к продюсеру, чтобы провести занятие. По сюжету, Пухляша в качестве тренера нанял муж Рудковской Евгений Плющенко, который сейчас не может быть дома с семьёй.

Продюсер и её сын Александр сначала сомневаются, что Красилов действительно годится в танцоры, пока тот не начинает демонстрировать свои навыки. В итоге Рудковская присоединяется к пляшущему инструктору, чем остаётся недоволен её сын.

Ранее Пухляш попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет, писал NEWS.ru.