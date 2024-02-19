«Прямо с конвейера»: Расторгуев рассказал, как дарил «Урал» бойцам из ДНР Расторгуев рассказал о покупке грузовика «Урал» на заводе для бойцов из ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как во время гастролей в Челябинской области купил грузовик для бойцов интернациональной бригады «Пятнашка» под командованием Героя ДНР Ахры Авидзбы, с которым давно дружит. Идея такого подарка пришла к нему во время выступления в Миассе, где находится автомобильный завод «Урал», сообщил музыкант на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию «Любэ», передает корреспондент NEWS.ru.

Я говорю: «Урал нужен?». Ахра: «Конечно, еще бы». Я говорю: «А какой?» Их там несколько модификаций. Он мне назвал, я напросился на прием к директору завода, с ним поговорил. Он понял все. И я приобрел «Урал» прямо с первых рук, с конвейера, — рассказал Расторгуев.

По словам лидера «Любэ», директор завода в итоге отправил грузовик в Ростовскую область до границы с ДНР. А уже там подаренный музыкантом «Урал» забрали ребята из «Пятнашки».

Также лидер «Любэ» поделился впечатлениями от интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявив, что согласен со всем, что сказал глава государства. В частности, Расторгуев выразил солидарность с Путиным в том, что Россия никогда ни на кого не нападала и всегда только защищалась.