Премию «Грэмми» могут перенести из-за вспышки коронавируса в США

Академия звукозаписи США может отложить на более поздний срок 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» из-за распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса в стране, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Мероприятие должно состояться в Лос-Анджелесе 31 января 2022 года. В случае принятия такого решения оно будет перенесено второй год подряд.

В прошлом году церемония вручения состоялась 14 марта вместо ранее запланированной даты 31 января.

Номинации «Грэмми» были объявлены в ноябре 2021 года. Так, американский певец Джон Батист представлен сразу в 11 номинациях, включая и самые престижные — «Запись года» и «Альбом года».

На втором месте по числу категорий — канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, а также американские певицы H.E.R. (настоящее имя — Габриелла Уилсон) и Доджа Кэт (Doja Cat, Амала Дламини). Они представлены в восьми номинациях. Третью ступень с потенциальными семью наградами поделили Оливия Родриго и Билли Айлиш.

Также в число номинантов в составе группы исполнителей категории «Лучшая оперная запись» вошла уроженка Белоруссии, оперная певица Анна Лапковская. Фамилию вокалистки опубликовали вместе с другими на официальном сайте премии. Поводом стало исполнение Лондонским симфоническим оркестром под началом дирижёра Саймона Рэттла оперы чешского композитора Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки», где Лапковская выступила в одной из партий.

Ранее стало известно, что в США установлен абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки: более миллиона случаев (1 083 948). Предыдущий рекорд, зафиксированный 31 декабря, превышен почти в два раза — тогда выявили около 590 тысяч заражений.

В реальности данные о числе заражённых могут быть занижены, так как многие американцы предпочитают делать тесты на коронавирусную инфекцию на дому, после чего не передают результаты ответственным за ведение статистики ведомствам.