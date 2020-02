https://static.news.ru/photo/2f577ed4-5882-11ea-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolf-Dieter Weißbach/Global Look Press

Зрители опубликовали фотографии и видео с концерта голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Тур начался 25 февраля в британском городе Шеффилд.

Лазерное изображение Хьюстон исполняет хиты в записи. Виртуальная певица даже меняет сценические костюмы и танцует.

Одна из посетительниц мероприятия опубликовала два видео, на которых голограмма поёт композиции I Wanna Dance With Somebody и I Will Always Love You.

Несмотря на радость поклонников, нашлись те, кто отнёсся с увиденному негативно. Некоторым просто не понравилось, как это выглядит.

Как писал NEWS.ru, поклонники Уитни Хьюстон недовольны идеей её посмертного концертного тура с голограммой звезды. Они посчитали неэтичным тот факт, что музыкальная индустрия продолжает получать выгоду от выступления легендарной певицы.