Последний альбом Мамонова «Незнайка» вышел в интернете: новинки «VK Музыки» Гуф и Murovei выпустили совместную пластинку Part 2, а лейбл «Отделение Мамонов» — посмертный альбом музыканта «Незнайка»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пётр Мамонов

В интернете вышел цифровой релиз последнего альбома Петра Мамонова «Незнайка», рэпер Гуф записал сборник Part 2 при участии минского битмейкера Murovei, а Манижа представила новую песню «Тонкий лён». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Манижа: «Тонкий лён»

Певица Манижа, чьи выступления в России отменяются одно за другим после критики артисткой спецоперации РФ на территории Украины, записала песню «Тонкий лён».

В композиции звучит фирменный поп-звук исполнительницы с налётом фолка. Главная мысль песни — важность поддержки со стороны семьи в трудные моменты жизни. В финале трека можно услышать голоса племянников певицы, на обложке она изображена вместе с сестрой.

На обложке я вместе с сестрой. Это наша фотография из семейного архива, которую сделал мой любимый человек. Разрисовали мы её несколько дней назад с племянником. Он, кстати, споёт в этой песне в самом конце со своим старшим братом. Семья — это важно. Любить друг друга — важно. Чтобы сейчас ни происходило, пусть эта песня станет для каждого/каждой именно тем, что ему/ей сейчас необходимо, — рассказала Манижа.

Гуф и и Murovei: Part 2

Авторы студийника двухлетней давности «Дом, который построил Алик» выпустили его продолжение. Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) и белорусский хип-хоп-исполнитель Murovei (Антон Боднар) записали совместную пластинку Part 2.

Никто сперва не верил в наш дуэт, кричали все, как в зоопарке: «Провальная идея! Что напишет кучерявый? Что запишет бывший пациент палаты этот с фамилией Долматов?» — звучит в одном из треков Part 2.

Part 2 включает семь песен, среди которых есть «Зверь», «Бассейн» и «Глазки». Гостями Part 2 стали Deemars и концертный диджей Гуфа DJ Cave.

Три месяца назад Гуф выпустил пятый сольный альбом «Опять». Первая за семь лет пластинка музыканта стала его своеобразным «возвращением» и подчеркнула личностные изменения исполнителя. По словам артиста, в ближайших планах у него сейчас — новые синглы и небольшой совместный альбом с Мари Краймбрери. Гуф рассчитывает записать с ней шесть-семь треков.

Петр Мамонов и «Совершенно новые Звуки Му»: «Незнайка»

15 июля, в день первой годовщины смерти Петра Мамонова, в интернете состоялся цифровой релиз его последнего альбома под названием «Незнайка», который он успел записать вместе с группой «Совершенно новые Звуки Му».

Материал пластинки был готов ещё в 2020 году, после чего автор обкатывал новые песни на концертах. В феврале 2022 года состоялся релиз альбома на виниле, а теперь запись доступна на стриминге.

«Незнайка» — альбом, который является последним и законченным творческим высказыванием легендарного артиста, музыканта, поэта, режиссера Петра Николаевича Мамонова, соединившего в одном диске всё, что интересовало его в музыкальном творчестве: от эйсид-джаза и дарк-фолка до психоделического рока и мелодекламации. «Незнайка» — результат творческих поисков Петра Николаевича Мамонова на протяжении последних 10 лет, — говорится в пресс-релизе.

Последний альбом экс-лидера «Звуки Му» выпустил лейбл «Отделение Мамонов». Основа записи — сказка Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Театральную программу по «Незнайке» Мамонов начал играть еще в середине 2010-х. Для этого был собран новый состав музыкантов, получивший название «Совершенно новые Звуки Му».

Лейбл «Отделение Мамонов» отмечает, что Петр Николаевич использовал сюжет книги Носова «в собственных творческих стилях, нанизывая на его основу воспоминания, интересующие его фрагменты произведений в определенных музыкальных стилях и цитаты из своих прошлых работ».