Полина Гагарина ушла от мужа

https://static.news.ru/photo/6b8bb040-98fc-11ea-ac6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара провела в браке шесть лет.

Как отмечает Super.ru, супруги не живут вместе уже несколько месяцев. Бракоразводный процесс артисты пока не начинали.

Певица представляет себя через компанию «Полина Гагарина», генеральным директором которой был её муж с момента основания. В апреле Исхаков был уволен, и его должность заняла Юлия Экс.

В разговоре с изданием фотограф подтвердил, что больше не живёт с женой.

Полина Гагарина в феврале призналась в том, что зарабатывает в сотни раз больше своего супруга. Её доход в год составляет $5,3 млн, что в переводе на российские деньги 336 млн рублей. В то же время супруг получает не более 200 тысяч рублей в месяц, писал NEWS.ru.