Полина Гагарина ушла от мужа

Российская певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара провела в браке шесть лет.
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Певица представляет себя через компанию «Полина Гагарина», генеральным директором которой был её муж с момента основания. В апреле Исхаков был уволен, и его должность заняла Юлия Экс.
В разговоре с изданием фотограф подтвердил, что больше не живёт с женой.
Полина Гагарина в феврале призналась в том, что зарабатывает в сотни раз больше своего супруга. Её доход в год составляет $5,3 млн, что в переводе на российские деньги 336 млн рублей. В то же время супруг получает не более 200 тысяч рублей в месяц, писал NEWS.ru.
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