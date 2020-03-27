Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Полина Гагарина поздравила себя с днём рождения. 27 марта она отмечает 33-летие.

Гагарина написала в Instargam, что здоровье каждого — сейчас самое главное.

33! Красивая цифра! Я очень люблю всё, что происходит в моей жизни. Я это очень ценю и благодарю, — заявила артистка.

Как писал NEWS.ru. представители Полины Гагариной предоставили суду документ, подтверждающий разрешение петь песню Виктора Цоя «Кукушка» абсолютно всем, полученное от сына исполнителя. Это было сделано в ответ на обвинения со стороны певицы Ольги Кормухиной в том, что Гагарина украла у неё аранжировку знаменитой композиции.

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