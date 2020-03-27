Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Американский музыкант Джон Бон Джови и хор Игр непокорённых выпустили кавер на песню Unbroken. В записи композиции также принял участие основатель соревнований в стиле Паралимпийских игр для действующих и бывших военнослужащих принц Гарри.

Все средства от продажи сингла будут перечислены в фонд Игр для поддержки в восстановлении или реабилитации раненых или больных военнослужащих. Он был прекрасен, когда пришёл к нам. Он обнял нас...