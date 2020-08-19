Пол Маккартни показал усилитель, которым пользуется с 14 лет

https://static.news.ru/photo/6e99fb74-e21d-11ea-825a-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни Фото: ImageSpace/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Британский музыкант Пол Маккартни, известный как участник The Beatles, рассказал, что пользовался одним и тем же усилителем для гитары, который он купил, когда ему было 14 лет.

Маккартни поделился этой деталью ещё в документальном фильме, рассказывающем о создании альбома артиста Flaming Pie, который вышел в 1997 году. Видео появилось недавно в качестве дополнения к переизданию пластинки.

На усилитель обратило внимание издание NME. Журналисты отмечают, что это прибор модели Elpico A55, который в 1956 году выпустила компания Lee Products. Он стал легендарным среди поклонников The Beatles — усилок часто использовался на сцене, во время выступлений коллектива.

Отмечается, что прибор изготовлен не для гитары — у него два входа для микрофонов и один — для граммофона.

Ранее Пол Маккартни и Ринго Старр объединились, чтобы записать мини-альбом. Артисты уже поработали над новой версией песни Маккартни A Beautiful Night, которая стала частью перевыпуска его альбома Flaming Pie, писал NEWS.ru.