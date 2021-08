Победители Евровидения-2021 — итальянская рок-группа Måneskin — перепели хит американской артистки Билли Айлиш Bury a friend на сцене бельгийского фестиваля Ronquières. Видео выступления доступно на YouTube. Шоумены из Måneskin превратили мрачную композицию из её дебютного альбома When we all fall asleep, where do we go? (2019) в композицию в рок-стиле.