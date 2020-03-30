Концертная площадка Ahoy Arena в Роттердаме, где должен был в 2020 году пройти международный песенный конкурс «Евровидение», переделывают в полевой госпиталь. В нём будут размещены люди, заразившиеся коронавирусом.
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«Евровидение-2020» официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Мероприятие вне формата состязания теперь могут провести онлайн.
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