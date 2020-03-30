https://static.news.ru/photo/f7af4d52-72a0-11ea-98f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rotterdam Ahoy/facebook.com

Концертная площадка Ahoy Arena в Роттердаме, где должен был в 2020 году пройти международный песенный конкурс «Евровидение», переделывают в полевой госпиталь. В нём будут размещены люди, заразившиеся коронавирусом.

В группе мероприятия «ВКонтакте» говорится , что первых пациентов арена примет 13 апреля.

«Евровидение-2020» официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru. Мероприятие вне формата состязания теперь могут провести онлайн.