Первая страна определилась с песней для Евровидения-2021

https://static.news.ru/photo/05e6fcd4-be83-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Стефания Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Участница Евровидения-2021 от Греции Стефания определилась с песней для конкурса. Таким образом, балканская страна стала первой, кто публично объявил о своей заявке для музыкального состязания, сообщает Telegram-канал Евровидения.

Однако, согласно правилам конкурса, песня не должна быть исполнена до 1 сентября 2020 года, поэтому свою заявку Греция презентует позже.

Известно, что автором песни стал греческий композитор Димитрис Контопулос. Он же работает с Филиппом Киркоровым в Dream Team, которая создаёт заявки для разных стран для Евровидения, в частности для России.

Контопулос становился соавтором песен Shine для сестёр Толмачёвых (2014 год, 7-е место), You Are The Only One и Scream для Сергея Лазарева (2016 и 2019 годы, 3-е место).

Стефания должна была представить страну на Евровидении в 2020 году с песней Superg!rl. Однако из-за пандемии коронавируса традиционный европейский конкурс отменили.

В 2020 году Европейский вещательный союз показал специальное шоу о Евровидении, где показали отрывки всех конкурсных заявок этого года. В 2021 году Евровидение пройдёт в Роттердаме, Нидерланды.

Кроме того, в 2020 году вышел художественный фильм, посвящённый Евровидению. Его подготовили специально для юбилея конкурса.