Американское издание People составило рейтинг лучших музыкальных альбомов уходящего 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Первое место завоевал альбом Арианы Гранде «Thank u, next», за ним следует исполнительница Lizzo с альбомом «Cuz I Love You», тройку лидеров завершила Тэйлор Свифт с альбомом «Lover».

Юная певица Билли Айлиш заняла четвёртое место с альбомом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», за ней следом Лана Дель Рей — «Norman F— Rockwell», затем Бейонсе с альбомом «Homecoming: The Live Album».

Марен Моррис с альбомом «Girl» заняла седьмое место, на восьмом — Ари Леннокс с альбомом «Dedicated», затем Карли Рэй Джепсен — «She Butter Baby». Десятку замыкает альбом «Jaima» певицы Бриттани Ховард.

Отмечается, что в этом году в список вошли альбомы только вокалисток. Мужчины не попали в рейтинг лучших. Авторы поясняют, что альбомы выбирались независимо, были одобрены и проверены всей редакцией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что названы кандидаты на премию «Грэмми». Лидером стала певица Билли Айлиш, которая претендует на несколько номинаций: «Лучшая запись года», «Альбом года», «Песня года», «Лучший новый артист», «Лучшее сольное выступление в жанре поп», «Лучшее вокальное выступление в жанре поп» и «Лучшая звукорежиссура альбома». Также в список вошли Lizzo, Ариана Гранде, Лана Дель Рей, Тейлор Свифт и другие музыканты и вокалисты.