Оставшаяся под опекой отца Бритни Спирс снялась топлес

Певица Бритни Спирс, которая проиграла в суде и осталась под опекой своего отца Джеймса, опубликовала в своём Instagram откровенное фото. Артистка снялась топлес и, судя по всему, намерена бить рекорд своего аккаунтам по лайкам.

Бритни, которая продолжает бороться за свободу от опеки своего отца-тирана, выразила таким образом свой протест. Либо это начало нового челленджа #freebritney, либо Спирс решила установить новый рекорд по лайкам — за 6 часов их набралось уже более 1,5 млн.

На фотографии певица позирует в тени на фоне дерева. Бритни сжимает руками грудь и слегка улыбается.

«Теперь она говорит #СвободуБритни», «Горячо», «Сломай Интернет, Бритни», «Бритни сама освободила себя», «Мы любим тебя, Бритни», «Некоторые из вас кричали „Свободу Бритни“ до тех пор, пока она сама не показала себя свободной. А теперь вас здесь нет, и это отстой», «Действительно свободная Бритни», — поддержали Спирс в комментариях поклонники.

Ранее сообщалось, что Спирс не будет выступать, пока её отец Джейми не перестанет контролировать её деятельность. Она добавила, что опекунство, под которым она находилась 13 лет, «убило её мечты». По словам артистки, сейчас отец следит не только за её словами и действиями, но и за мыслями.

До этого стало известно, что суд в Лос-Анджелесе отклонил запрос американской певицы на её освобождение от опеки отца. Звезда останется под контролем родителя.