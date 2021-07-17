Бритни Спирс отказалась выступать под контролем отца

Американская певица Бритни Спирс заявила, что не будет выступать, пока её отец Джейми Спирс не перестанет контролировать её деятельность. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она добавила, что опекунство, под которым она находилась 13 лет, «убило её мечты». По словам артистки, сейчас отец следит не только за её словами и действиями, но и за мыслями.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки её отца над собой. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Она отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли её одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её насильно заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела. И запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет замуж и детей. Опекуны запрещают ей это делать. Также ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

1 июля сообщалось, что суд отклонил запрос певицы на её освобождение от опеки отца Джейми Спирса. Звезда останется под контролем родителя.