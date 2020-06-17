Основатель Pink Floyd выпустил концертный фильм

Британский музыкант Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал концертный фильм под названием Us + Them.
Картина рассказывает о туре Уотерса и группы, который проходил в 2018 году. В неё вошли кадры четырёх ночных выступлений в Амстердаме и видео со съёмочной площадки.
В ленте звучат песни, которые артист написал за время всей своей карьеры. В трек-лист вошли композиции с пластинок Pink Floyd, среди которых Animals, The Dark Side of the Moon и The Wall, а также с его сольного альбома Is This The Life We Really Want?
Ранее Роджер Уотерс опубликовал видео, на котором исполнил новую версию песни Mother. Он, как и участники его нынешней группы, находился у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса, записывая композицию, писал NEWS.ru.
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