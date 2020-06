Основатель Pink Floyd выпустил концертный фильм

https://static.news.ru/photo/aec9a83e-b0ae-11ea-bd74-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCRpdKithfG65rWvtsQt0TDQ

Британский музыкант Роджер Уотерс, известный как основатель группы Pink Floyd, опубликовал концертный фильм под названием Us + Them.

Картина рассказывает о туре Уотерса и группы, который проходил в 2018 году. В неё вошли кадры четырёх ночных выступлений в Амстердаме и видео со съёмочной площадки.

В ленте звучат песни, которые артист написал за время всей своей карьеры. В трек-лист вошли композиции с пластинок Pink Floyd, среди которых Animals, The Dark Side of the Moon и The Wall, а также с его сольного альбома Is This The Life We Really Want?

Ранее Роджер Уотерс опубликовал видео, на котором исполнил новую версию песни Mother. Он, как и участники его нынешней группы, находился у себя дома в изоляции из-за пандемии коронавируса, записывая композицию, писал NEWS.ru.