Олицетворение 60-х: Боб Дилан отмечает восьмой юбилей

24 мая исполнилось 80 лет легендарному Бобу Дилану — живому символу 1960-х, рок- и фолк-музыканту, художнику, бунтарю, писателю и обладателю Нобелевской, Путлитцеровской и многих других влиятельных мировых премий («Грэми», «Окар», Золотой глобус...). Будучи неотъемлемой частью западного искусства, сегодняшний юбиляр плотно связан с Россией, а точнее — Украиной и Литвой. Его предки были уроженцами местечек под Одессой и Вильно, в начале XX века они эмигрировали в Новый Свет. В странное время раннего Горбачёва, когда ещё свежи были в памяти черненковские облавы на советский рок-н-ролл, он приезжал в СССР, где не только встречался с нашими писателями и поэтами, но и давал концерты, а также «искал корни» своих предков в украинском Причерноморье.

Кем является Дилан — очень трудно сказать в двух предложениях. Лучше всего об этом, по-русски написал в одной из рецензий публицист, учёный и контркультурный деятель Дар Жутаев:

«Боб Дилан Роберт Циммерман. Рок-бард, который когда-то был больше, чем рок-бардом. Знамя, символ молодых радикалов шестидесятых, одна из песен которого дала имя „Уэзерменам“. Человек, несколько раз отрекавшийся от Движения и возвращавшийся к нему. Много раз проклинавшийся бывшими товарищами, в том числе замечательной певицей и его тогдашней любимой женщиной — Джоан Баэз. Человек, в начале 1960-х тусовавшийся с маоистской Progressive Labor Party, а в начале 1970-х — с Лигой защиты евреев Меира Кахане, от которой отошёл только после того, как „защитники евреев“ стали совершать вооружённые нападения на советские посольства. Человек, который регулярно, раз в несколько лет, перекидывался из иудаизма в христианство и обратно, ознаменовывая каждое новое „обращение“ выпуском яркого альбома. Основоположник „интеллектуального“ рока, поднявший тексты рок-песен на уровень „большого“ искусства. Ироник, циник, раздолбай, невротик, экзистенциалист-сартровец. Идеалист. Человек, который органически не в состоянии понять, что такое чувство верности, долг, подлинность/неподлинность. Олицетворение 1960-х».

Несмотря на почтенный возраст, Дилан и сегодня остаётся одним из самых успешных и популярных музыкантов мира, его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла, Зал славы авторов песен и Зал славы авторов песен Нэшвилла. В 2017 году суммарный тираж альбомов артиста превысил 100 млн копий, в 2020 году его новый лонгплей Rough and Rowdy Ways стал самым продаваемым в Великобритании, а сам исполнитель — самым возрастным музыкантом, альбом которого когда-либо возглавлял хит-парад UK Albums Chart.

Боб Дилан, 1960-е imago stock & people через www.imago / Global Look Press Боб Дилан (в белой рубашке) и его жена Сара Дилан, 1972 г. - Торонто, Онтарио, Канада Кейт Бити/Global Look Press Группа THE LAST WALTZ, США 1978 год, Мартин Скорсезе, Ван Моррисон, Боб Дилан и Робби Робертсон imago stock&people via www.imago /Global Look Press 12 октября 1978 г. - Торонто, Канада - БОБ ДИЛАН выступает на концерте в Maple Leaf Gardens. Doug Griffin / Global Look Press Вашингтон, 29 мая 2012 г. Музыканту Бобу Дилану (справа) президент США Барак Обама вручил Президентскую медаль свободы Fang Zhe / Global Look Press 1975 год ,Нью-Йорк, Боб Дилан (слева) Frank Lennon / Global Look Press 5 мая 2017 год - Ноттингем, Соединенное Королевство - Боб Дилан на концерте, арена Motorpoint в Ноттингеме Zz1 / Rmv / Global Look Press 12 июля 2019 год - Лондон, Великобритания - Боб Дилан выступает на сцене лондонского Гайд-парка Keith Mayhew / Global Look Press Боб Дилан и Стиви Уандер на премии Грэмми 1984 года facebook.com/bobdylan 2 марта 1962 года Боб Дилан записал гармошку и резервный вокал с Викторией Спиви и Биг Джо Уильямсом facebook.com/bobdylan Боб Дилан подписал контракт с Columbia Records 26 октября 1961 года facebook.com/bobdylan 1975год. Боб Дилан facebook.com/bobdylan / Фотограф Кен Реган Октябрь 1963 года в Карнеги-холле facebook.com/bobdylan Февраль 1963 года Набор стикеров Rockstix, 1976 год facebook.com/bobdylan Боб Дилан и Джоан Баэз, август 1963 года, Фото Хэнка Паркера facebook.com/bobdylan Боб Дилан и Джонни Кэш на шоу Джонни Кэш facebook.com/bobdylan Прямой эфир на сцене во время Rolling Thunder Revue, 1975 год. Фото Кена Реган facebook.com/bobdylan