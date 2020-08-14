Нурмагомедов объяснил, почему был против рэп-концертов в Дагестане

https://static.news.ru/photo/6c4a3ad6-de3b-11ea-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хотел, чтобы в Республике Дагестан проходили рэп-концерты. Он объяснил, что не слушает такую музыку.

Спортсмен заявил, что просто высказал своё мнение, когда комментировал отмену выступлений российских артистов у себя на родине. Он отметил, что никому при этом не навязывает свою точку зрения.

Я лишь высказал своё мнение, оно не изменилось. Если хотите послушать его, слушайте, нет — скажите, что не согласен. У нас же демократия, каждый может высказаться. Я никого не оскорбил, — сказал боец на пресс-конференции в Москве.

В сентябре 2018 года организаторам пришлось отменить концерт исполнителей Егора Крида и DONI из-за угроз в расправе со стороны жителей республики. Нурмагомедов, комментируя отмену мероприятия, заявил: «Невелика потеря», писал NEWS.ru.