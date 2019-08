https://static.news.ru/photo/938256b0-baa1-11e9-b464-fa163e074e61_660.jpg Эд Ширан Фото: POP-EYE/Ben Kriemann/Global Look Press

Новое музыкальное видео британского исполнителя Эда Ширана за считанные часы после выпуска набрало более миллиона просмотров.

Трек имеет название Nothing on you. В своём новом ролике исполнитель и два хип-хоп исполнителя — Дэйв и Пауло Лондра — катаются на велосипедах по ночному Лондону и поют о своих отношениях с девушками. Это уже третий музыкальный клип, который вышел в поддержку нового альбома исполнителя No.6 Сollaborations Project.

