Noize MC перевёл деньги от новой песни на помощь больницам Дагестана

https://static.news.ru/photo/f34b96a8-2dae-11ea-8bb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский музыкант Иван Алексеев, известный как рэпер Noize MC, опубликовал новую песню «Давай сбежим». Деньги от её выручки он перевёл на помощь дагестанским больницам, пострадавшим от пандемии.

Композиция была записана совместно с Damilola Karpow. Noize MC отметил, что за трек получил крупный аванс от Universal Music Russia и решил направить средства Фонду помощи медикам «Вблагодарность» сообщает RNS.

Мы все — очень разные, и зачастую эти различия мешают нам найти общий язык. Но все мы — соседи в нашем общем огромном доме, и если беда пришла в этом дом, она касается каждого из нас, — заявил артист.

Рэпер добавил, что в больницы также были направлены защитные костюмы, маски, респираторы, перчатки и специальные очки. Он поблагодарил медиков, которые, «рискуя собственными жизнями, спасают чужие».

Как писал NEWS.ru, музыканты из России объединили силы для того, чтобы записать песню, посвящённую врачам, которые сражаются с коронавирусом. Композиция получила название «Не все герои носят плащи».