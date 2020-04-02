«Ночные снайперы» выступят онлайн в поддержку людей на карантине

https://static.news.ru/photo/ee6c0340-7587-11ea-b542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская группа «Ночные снайперы» проведёт онлайн-концерт в поддержку тех, кто соблюдает режим самоизоляции в период пандемии коронавируса. Мероприятие состоится 6 апреля.

Трансляция выступления будет проходить из домашней студии группы, сообщает ТАСС со ссылкой на «Яндекс.Эфир». Программа концерта получила название «Выжить вопреки».

В музыкальной программе с говорящим названием будут исполнены хиты легендарной группы. Кроме того, музыканты планируют представить слушателям новые композиции — концертные премьеры песен «Казино» и «Гопник», — рассказали организаторы.

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина призналась, что ей непривычно так много находиться взаперти. Она отметила, что уже 26 лет занимается музыкой и не имеет опыта сидеть дома.

Как писал NEWS.ru, проект «РБК Стиль» запустил сайт, на котором выходят записи с выступлениями артистов для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией COVID-19. Своими короткими выступлениями поделились Дуся Лерер, Риад Маммадов, Григорий Служитель, дуэт Pedro y Juan, ВИА MINIBAR, Муся Тотибадзе и Владимир Розанов и Игорь Яковенко.