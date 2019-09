https://static.news.ru/photo/3bba1104-df16-11e9-a56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision

Дуэт Татьяны Меженцевой из Москвы и Ооржака Денберела из Кызыла представит Россию на Детском Евровидении в 2019 году. Конкурс пройдёт 24 ноября в Польше.

Меженцева и Денберел выиграли национальный отбор, который проходил в московском Vegas City Hall. На международном конкурсе они представят песню «Время для нас», сообщает РИА Новости .

Запись финала национального отбора покажет телеканал «Карусель» 26 сентября.

Ранее News.ru сообщал, что Польша представила официальный проморолик Детского Евровидения — 2019. Песенный конкурс пройдёт в городе Гливице в ноябре. Промо опубликовано на странице конкурса на YouTube. Главной героиней ролика стала победительница прошлого конкурса 14-летняя Роксана Венгель. Девушка исполняет на двух языках (польском и английском) песню Anyone I Want to Be.