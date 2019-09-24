Дуэт Татьяны Меженцевой из Москвы и Ооржака Денберела из Кызыла представит Россию на Детском Евровидении в 2019 году. Конкурс пройдёт 24 ноября в Польше.
Меженцева и Денберел выиграли национальный отбор, который проходил в московском Vegas City Hall. На международном конкурсе они представят песню «Время для нас», сообщает
Запись финала национального отбора покажет телеканал «Карусель» 26 сентября.
Ранее News.ru сообщал, что Польша представила официальный проморолик Детского Евровидения — 2019. Песенный конкурс пройдёт в городе Гливице в ноябре. Промо опубликовано на странице конкурса на YouTube. Главной героиней ролика стала победительница прошлого конкурса 14-летняя Роксана Венгель. Девушка исполняет на двух языках (польском и английском) песню Anyone I Want to Be.