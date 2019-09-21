Польша представила официальный проморолик Детского Евровидения — 2019. Песенный конкурс пройдёт в городе Гливице в ноябре.
Промо опубликовано на странице конкурса на YouTube. Главной героиней ролика стала победительница прошлого конкурса 14-летняя Роксана Венгель. Девушка исполняет на двух языках (польском и английском) песню Anyone I Want to Be.
На заднем плане сменяют друг друга виды природы Польши и городские пейзажи. За спиной у Венгель появляются девушки в национальных костюмах и военный оркестр. В заключение юная певица предлагает всем «разделить радость» и приглашает всех желающих приехать на конкурс в Гливице.
Как сообщал News.ru, «взрослое» Евровидение-2020 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды. Ранее столица страны Амстердам отказалась принять конкурс.