https://static.news.ru/photo/a9b5ff7c-dca7-11e9-aee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision

Польша представила официальный проморолик Детского Евровидения — 2019. Песенный конкурс пройдёт в городе Гливице в ноябре.

Промо опубликовано на странице конкурса на YouTube. Главной героиней ролика стала победительница прошлого конкурса 14-летняя Роксана Венгель. Девушка исполняет на двух языках (польском и английском) песню Anyone I Want to Be.

На заднем плане сменяют друг друга виды природы Польши и городские пейзажи. За спиной у Венгель появляются девушки в национальных костюмах и военный оркестр. В заключение юная певица предлагает всем «разделить радость» и приглашает всех желающих приехать на конкурс в Гливице.

Как сообщал News.ru, «взрослое» Евровидение-2020 пройдёт в Роттердаме, Нидерланды. Ранее столица страны Амстердам отказалась принять конкурс.