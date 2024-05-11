Названы музыканты, ставшие легендами благодаря Евровидению Музкритик Бабичев: ABBA и Селин Дион стали звездами именно после Евровидения

Фото: Lennart Edling/Kb/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведская поп-группа ABBA в Лондоне после победы на конкурсе песни Euvovision в Брайтоне, Англия, в апреле 1974 года

Мнение о том, что Евровидение не дало звезд мирового уровня, является ошибочным, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он напомнил о группе ABBA и Селин Дион. По словам эксперта, именно после конкурса в их карьере произошел скачок. При этом и шведский коллектив, и певица выиграли Евровидение.

Та же шведская группа ABBA получила известность именно благодаря конкурсу. Уже за них можно сказать этому шоу спасибо. Они участвовали в 1974-м с песней Waterloo и выиграли. Не забываем Селин Дион. Участвовала от Швейцарии с песней Ne partez pas sans moi и также выиграла. Тогда она исполняла композиции только на французском языке. Именно после Евровидения в ее карьере произошел скачок, прошло менее 10 лет, и она записала главный хит для «Титаника» — My Heart Will Go On, — рассказал Бабичев.

Не стоит забывать и про итальянскую группу Måneskin, которая одержала победу на конкурсе в 2021 году. После Евровидения ее стали приглашать везде — на «Грэмми», ТВ-шоу, гастроли в США и Европе.

Даже в своей Италии они сейчас крайне редко бывают. Все мотаются где-то. И этот интерес пока, как я наблюдаю, он не гаснет, — добавил музкритик.

Говоря о Евровидении-2024, Бабичев отметил, что французский певец Slimane продемонстрировал отличный вокал, исполнив часть композиции а капелла в полной тишине на расстоянии от микрофона. По мнению критика, победа участника от Франции может снять с песенного конкурса клеймо фрик-шоу.