Та же шведская группа ABBA получила известность именно благодаря конкурсу. Уже за них можно сказать этому шоу спасибо. Они участвовали в 1974-м с песней Waterloo и выиграли. Не забываем Селин Дион. Участвовала от Швейцарии с песней Ne partez pas sans moi и также выиграла. Тогда она исполняла композиции только на французском языке. Именно после Евровидения в ее карьере произошел скачок, прошло менее 10 лет, и она записала главный хит для «Титаника» — My Heart Will Go On, — рассказал Бабичев.