«До мурашек»: музкритик назвал самый мощный номер Евровидения-2024 Музкритик Бабичев: победа Франции может снять с Евровидения клеймо фрик-шоу

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Французский певец Slimane

Французский певец Slimane продемонстрировал отличный вокал на Евровидении-2024, исполнив часть композиции а капелла в полной тишине на расстоянии от микрофона, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Сейчас артист находится в верхней части таблицы. По мнению критика, победа участника от Франции может снять с песенного конкурса клеймо фрик-шоу.

В верхней части таблицы сейчас участник от Франции Slimane. Желаю ему высокого места, чтобы мы могли с вами сказать, что Евровидение — это не только фрики, шок и эпатаж, но и отличное исполнение, вокал. Его фишка с отходом от микрофона на большое расстояние и исполнение части песни а капелла в полной тишине — это просто до мурашек, — заявил Бабичев.

Иногда бывает так, что певец занял второе место у жюри, однако выиграл за счет зрительского голосования, продолжил критик. По словам Бабичева, в этом плане ситуация непредсказуемая.

Как считает критик, при всех текущих обстоятельствах победу на Евровидении может забрать участник от Хорватии Марко Пуришич. Также не исключено, что конкурс выиграют Немо Меттлера из Швейцарии или представительница Израиля Эден Голлан. В финале Евровидения выступят артисты от 25 стран.