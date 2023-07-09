Названы главные причины успеха 50-летней карьеры Элтона Джона Критик Бабичев: успех Элтона Джона в том, что он обладает филигранным исполнительским мастерством

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Элтон Джон

Британский певец, пианист и композитор Элтон Джон имеет успешную 50-летнюю карьеру, поскольку обладает филигранным исполнительским мастерством, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Кроме того, по его словам, рокер в течение жизни выпускал хиты.

На концерты Элтона Джона приходят не за феерическим шоу, а за хорошей музыкой. 2-2,5 часа качественного репертуара. Он один из немногих авторов, композиторов и исполнителей, у которых на протяжении всей карьеры были хиты. Очень сложно не исписаться, когда у тебя длительная карьера, — рассказал Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что, когда Элтон Джон начинал карьеру, он пробовал разные форматы: эпатаж, яркие наряды, иногда нелепые. Бабичев напомнил, что рокер пытался заигрывать с публикой, вскакивал на рояль и так далее, но с возрастом эта эффектная обертка постепенно износилась в хорошем смысле слова.

Осталось самое вкусное, что есть в Элтоне Джоне. Филигранное исполнительское мастерство — это и вокал, и игра на инструменте. Плюс ко всему редко увидишь концерты, где от начала до конца — хиты, хиты, хиты, — отметил музыкальный критик.

Бабичев подчеркнул, что Элтон Джон единственный артист, поднимавшийся в топы британских чартов на протяжении всех десятилетий карьеры. Музыкальный критик подчеркнул, что исполнитель продолжал работать даже в эпоху пандемии и не жаловался ни на что.

Он до сих пор на коне, вспомните альбом, записанный во время пандемии. Кто-то плакался, жаловался: как жить, как дальше работать. А Джон молча, без громких интервью, записывал новый материал дистанционно, — подчеркнул Бабичев.

Накануне Элтон Джон закончил пятилетнее прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour в Стокгольме. Во время обращения к поклонникам он отметил, что иногда будет выступать с концертами.