Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне Элтон Джон в Стокгольме дал последний концерт в рамках прощального турне

Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Музыкант Элтон Джон завершил свое пятилетнее прощальное турне «Farewell Yellow Brick Road Tour» выступлением в Стокгольме, сообщил телеканал ITV. Заключительной композицией, которую исполнил 76-летний артист, стала песня «Goodbye Yellow Brick Road» с одноименного альбома 1973 года. Сэр Элтон представил одну из своих самых популярных композиций «Your Song» на переполненном стадионе Tele2 Arena.

Последняя песня, и мы завершаем в красивом Стокгольме. Мой первый концерт в Швеции был 7 июля 1971 года, то есть ровно 52 года назад. Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас, ребята. Я дал много концертов, как такое можно забыть? Вы в моем мозгу, в моем сердце и моей душе, и я вам так благодарен, — обратился он к фанатам.

За более чем полувековую карьеру Элтон Джон провел более четырех тысяч концертов в более чем 80 странах. В Стокгольме пианист и композитор подтвердил, что «больше никогда не будет участвовать в турах». Однако, сэр Элтон не исключил, что иногда все-таки будет позволять себе отдельные выступления.

Ранее Элтон Джон сыграл последний концерт в Великобритании в рамках знаменитого фестиваля в Гластонбери. Музыканту была отведена самая почетная из всех сцен мероприятия — Pyramid Stage, где он стал последним выступающим в этом году.