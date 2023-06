Элтон Джон сыграл последний концерт Элтон Джон сыграл последний концерт на своей родине на фестивале Гластонбери

Фото: Nhs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Музыкант Элтон Джон выступил в последний раз на своей родине, передает ТАСС. Для своего прощального концерта он выбрал знаменитый фестиваль Гластонбери. Элтону Джону была отведена самая почетная из всех сцен фестиваля — Pyramid Stage, где он стал последним выступающим на Гластонбери в этом году.

Усевшись за рояль, Элтон Джон представил публике множество своих знаменитых композиций. Концерт открылся песней Pinball Wizard, датированной 1976 годом, которую Элтон не исполнял более десяти лет. За ней последовали такие хиты как Bennie and the Jets, Goodbye Yellow Brick Road, Your Song, Candle in the Wind, Tiny Dancer (совместно с вокалистом группы The Killers, Брэндоном Флауэрсом), I’m Still Standing, и Don’t Go Breaking My Heart (в дуэте с певицей Риной Саваямой).

Также Элтон Джон исполнил песню Don’t Let the Sun Go Down On Me, написанную в 1974 году, которая стала хитом в Великобритании и США в начале 1990-х в дуэте с британским музыкантом Джорджем Майклом (1963–2016). Элтон Джон посвятил эту песню памяти Джорджа Майкла.

Концерт завершился песней Rocket Man и фейерверком, после чего фестиваль Гластонбери, порой называемый «британским Вудстоком» и проводимый с 1970 года в графстве Сомерсет, был официально закрыт.

Ранее сообщалось, что сборы от прощального тура Элтона Джона могут превысить отметку в $1 млрд. Речь идет о начавшемся в 2018 году туре Farewell Yellow Brick Road Tour, который был прерван из-за пандемии коронавируса.