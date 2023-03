Элтон Джон побьет мировой рекорд The Sunday Times: сборы от прощального тура Элтона Джона побьют рекорд, превысив $1 млрд

Фото: Global Look Press

Элтон Джон

Сборы от прощального тура одного из самого влиятельных музыкантов в истории Элтона Джона могут превысить отметку в $1 млрд, таким прогнозом поделилось издание The Sunday Times. Речь идет о начавшемся в 2018 году туре Farewell Yellow Brick Road Tour, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на конец января этого года в рамках этого тура было проведено 278 концертов. 76-летний Элтон Джон уже собрал в нем $817,9 млн, тем самым побив рекорд выручки средств c The Divide Tour британского музыканта Эда Ширана, который собрал $776,4 млн. Третье место по кассовости принадлежит ирландской группе U2, их тур The 360 Tour собрал $736,4 млн.

Всего в рамках Farewell Yellow Brick Road Tour Элтона Джона запланировано 333 концерта, которые должны были завершиться 8 июля 2023 года.

The Sunday Times отмечает, что британский исполнитель проведет за фортепьяно более 900 часов. Если тур пройдет согласно плану, то к завершающему концерту в столице Швеции музыкант исполнит песню Your Son, написанную в 1970 году, 2404 раза за свою карьеру.

