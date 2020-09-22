«Настоящий гений шоу-бизнеса»: 90 лет со дня рождения певца Рэя Чарльза

23 сентября исполняется 90 лет со дня рождения американского эстрадного певца и пианиста Рэя Чарльза. Его считают одним из основоположников стиля соул, а в США называют «истинно американским» музыкантом тех лет. Помимо соула Чарльз пел в стиле ритм-энд-блюз. В копилке артиста — 17 премий «Грэмми» и бесконечное число поклонников.

Фрэнк Синатра однажды назвал его «единственным настоящим гением в шоу-бизнесе», а многие известные люди — Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер и другие — преклонялись перед его талантом.

Рэй Чарльз умер в 2004 году вследствие долгой и тяжёлой болезни. В честь дня его рождения NEWS.ru подготовил галерею фотографий о жизни и карьере легенды мира музыки.