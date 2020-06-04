Музыкант Ник Кейв подарил фанату свои носки Gucci, чтобы спасти его бар

Австралийский музыкант Ник Кейв, известный как лидер группы Nick Cave & The Bad Seeds, отправил поклоннику свои носки Gucci. Теперь мужчина продал их на аукционе и смог спасти свой бар от закрытия.
Лондонское заведение под названием Trinity лишилось финансовой поддержки от государства в период пандемии коронавируса и оказалось на грани закрытия,
Компания друзей также обратилась за помощью и к самому Кейву, который откликнулся на просьбу. Музыкант прислал им новую пару носков бренда Gucci, к которой приложил плакат.
Эта пара блестящих носков официально принадлежит Нику Кейву и стоит целое долбаное состояние, — говорится на плакате.
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