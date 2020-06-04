Музыкант Ник Кейв подарил фанату свои носки Gucci, чтобы спасти его бар

https://static.news.ru/photo/6d877d56-a63b-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kika Press/Global Look Press

Австралийский музыкант Ник Кейв, известный как лидер группы Nick Cave & The Bad Seeds, отправил поклоннику свои носки Gucci. Теперь мужчина продал их на аукционе и смог спасти свой бар от закрытия.

Лондонское заведение под названием Trinity лишилось финансовой поддержки от государства в период пандемии коронавируса и оказалось на грани закрытия, сообщает NME. Друзья бизнесмена и тоже поклонники Nick Cave & The Bad Seeds решили провести онлайн-аукцион, чтобы собрать деньги. Для этого они попросили других любителей музыки Ника Кейва пожертвовать пластинки и другие памятные вещи, особенно подписанные участниками коллектива.

Компания друзей также обратилась за помощью и к самому Кейву, который откликнулся на просьбу. Музыкант прислал им новую пару носков бренда Gucci, к которой приложил плакат.

Эта пара блестящих носков официально принадлежит Нику Кейву и стоит целое долбаное состояние, — говорится на плакате.

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