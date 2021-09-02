Музыкальный эксперт объяснил популярность песни про 3 сентября

Русский человек любит минорные и грустные песни. А из-за того, что активно развиваются социальные сети, популярность композиции Михаила Шуфутинского будет только нарастать. Об этом Lenta.ru рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

Вообще, я считаю, что чем активнее будут развиваться социальные сети, тем дольше будут жить мемы о Шуфутинском. Так что надо уже привыкать к тому, что 3 сентября превратилось для нас в такой праздник имени исполнителя, — считает критик.

По словам эксперта, подобное пристальное внимание могло уже надоесть артисту, когда его ассоциируют лишь только с одной песней. Однако ежегодно он получает колоссальную бесплатную рекламу, которая потом сказывается на гонорарах. Так что, скорее всего, артист рад, что песня так глубоко укоренилась в народе, ведь многие даже за всю жизнь не могут создать такого хита, который получил бы всеобщее признание.

Главный парадокс песни, по мнению критика, заключается в том, что она обычна и не лучше многих других произведений талантливых артистов, но именно «3 сентября» вызывает у людей такой восторг. Возможно, это вызвано предпочтениями загадочной русской души, которая любит минорные, медленные и задумчивые композиции, после которых хочется выпить рюмочку.

Ранее знаменитый российский певец, выступающий в жанре шансон, Михаил Шуфутинский признался, что 3 сентября — «знаковый день» для него. Каждое 3 сентября он исполняет знаменитую одноимённую песню про календарь на живых концертах или в прямом эфире. Впервые он с ней выступил в 1993 году.